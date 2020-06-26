بـ«العزل المنزلى».. القضاء على قوائم انتظار إصابات كورونا بالأقصر

كشف الدكتور وليد عرابي، نائب مدير مستشفى الأقصر العام، والمشارك في عملية توزيع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل قوائم انتظار لمصابي الفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الجائحة العالمية.وأوضح "عرابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اتباع آلية عزل الحالات المصابة منزليًا ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات، والحفاظ على قوى وطاقة الأطقم الطبية.وأشار إلى أن الحالات المعزولة منزليًا يتم متابعة علاجها من خلال فريق جرى تشكيله من مسئولي الصحة، ويضم كلًا من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، ومسئول الرائدات ومشرفيها، ومراقبين صحيين وأطباء رعاية، ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يوميا، وذلك لمتابعة جميع حالات الإصابة، والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.وأكد أن صحة الأقصر كانت قد دخلت في سباق مع الوقت في التعامل مع الفيروس المستجد، حيث إن المحافظة شهدت تشغيل جهاز "pcr" بمستشفى حميات الأقصر، كأول جهاز في الجمهورية خارج محافظة القاهرة، وتم عمل أكثر من 5400 مسحة حتى الآن، ومتابعة 7566 من القادمين من الخارج وذويهم.وأضاف أنه تم عمل عيادة متنقلة لفحص العاملين بالمطار يوميًا، وفحص أكثر من 30 ألف راكب من الرحلات الدولية، كما تم تجهيز وتفعيل المدينة الشبابية بالطود كمستشفى للحجر الصحي ضمن 6 أماكن على مستوى الجمهورية، ومتابعة 5220 مخالطًا للحالات الإيجابية، وتوزيع العلاج المنزلي اللازم لهم.وأوضح أنه تم شراء مستلزمات طبية بقيمة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الدعم الكبير من جانب وزارة الصحة، وزيادة سعة مستشفى الحميات إلى 32 سريرًا بدلًا من 15 سريرًا، وتجهيز قسم العناية المركزة بقوة 5 أسّرة، ورصد 7963 مريضًا تردد على مستشفى الحميات، و5543 مريضًا تردد على قسم العيادات الخارجية والطوارئ، و1045 حجز بالقسم الداخلي من المستشفى، وتردد 2420 مريضًا على عيادة فيروس بي.كما تم ضم مبنى "تحيا مصر" لمستشفى الحميات لزيادة القدرة الاستعابية للمستشفى لتصبح 52 سريرًا، وبالنسبة لمستشفى العديسات فتم تجهيز المستشفى وتشغيل قسم العناية المركزة، كما تم تدريب فريق إكرام الموتى، والمغسلين، والمسئولين عن دفن الموتى، وتسليمهم واقيات شخصية، كذلك تم حجز منزلي للمنازل التي بها مخالطين للحالات الإيجابية، ويصل عددهم إلى 15 عقارًا، بالإضافة إلى شارع سكني، وعدد 3 فنادق سياحية.واختتم، أنه تم إغلاق المصالح والهيئات التي ظهر بها حالات إيجابية بالتنسيق مع مدير المصلحة بإجمالي 62 مصلحة حكومية وخاصة، وتطهير المباني وتوزيع العلاج المنزلي على الحالات بالعزل المنزلي، والتدريب المستمر للأطقم الطبية، والمتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات وضم 4 مستشفيات للفرز والعزل هي مستشفى الأقصر العام والعديسات المركزي، والقرنة المركزي، ومستشفى صدر إسنا، وأكد على أن مستشفى إسنا تتصدر أعلى نسبة شفاء على مستوى الجهورية.