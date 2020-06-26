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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:06 م
سامح شكري
سامح شكري
أحلام عبدالرحمن
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما توصل إليه الاجتماع الذي عقده الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة، هو تعهد من إثيوبيا بعدم الملء إلا عند التوصل لاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أنه تقرر في الاجتماع تشكيل لجنة فنية للتوصل لاتفاق، وتشكيل اللجنة مرهون برئيس الاتحاد الإفريقي راما فوزا.

وأكد أن الاجتماع أكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، وأن يتم ملء السد دون إحداث ضرر جسيم بأي دولة، وهناك توافق بين مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب.

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