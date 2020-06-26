فاروق الباز: أردت أن أكون جراحًا فأصبحت جيولوجيًا وجاء تعييني مدرس كيمياء

تحدث العالم المصري، فاروق الباز، عن فترة أزمة كورونا، قائلًا: "استثمرت فترة كورونا فى كتابة مذكراتى بعنوان (أبوللو وأنا) ولم أنته منها حتى الآن".وروى "الباز" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قصة جلبه 4 أطنان من الصخور النادرة من مناجم العالم إلى مصر لدراستها جيولوجيًّا.وتابع: "كنت أريد أن أصبح جراح مخ ولكن مجموع درجاتي في الشهادة الثانوية حال دون ذلك".كما تحدث عن الموقف الذي تعرض له بعد عودته من أمريكا، قائلًا: "عند نزولي مصر أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا بتعييني بالمعهد العالي بالسويس لتدريس مادة الكيمياء، حينها رفضت لأنه ليس تخصصي، وكان ردهم أنه يمكن أن أدرس منهج الكيمياء لو قرأته ولكني رفضت، وطالبت بأن أدرس الجيولوجيا في جامعة من الجامعات الأربع المتواجدة في مصر ولم تستجب الوزارة لطلبي".وتابع: "في هذا التوقيت لم يكن معي نقود، وكانت زوجتي حاملا، وكنت لا أملك ثمن إجراء العملية الجراحية لولادتها، وكان هذا المبلغ 35 جنيها قمت باستلافه".