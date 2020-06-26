أحمد بدوي: مغامرة أردوغان في ليبيا مصيرها الفشل

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، ثقته التامة في دحر قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدواعش والإخوان الإرهابيين، الذين يحاربون في صفوفه، مشددا على أن ليبيا كلها ترفض الاحتلال التركي الغاشم للبلاد، وكلها على قلب رجل واحد لرفض هذا العدوان.وقال بدوي في بيانه اليوم الجمعة، إن مغامرة أردوغان في ليبيا محفوفة بالفشل وسيغرق في المستنقع، وكل الظروف السياسية والعسكرية داخل ليبيا ضده، مضيفا أن العالم كله عرف بأطماع الرئيس التركي في ليبيا، فهو يريد نهب النفط.وشدد على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، أصبحت على يقين تام من لعبة أردوغان الإرهابية في ليبيا، كما أن الموقف المصري الصارم تجاه التدخل التركي في ليبيا، فضح أردوغان وكشف أطماعه أمام العالم.