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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فاروق الباز: لا يمكن التشكيك في أحقية مصر في مياه النيل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:40 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
رباب الأهواني
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى، إن لا أحد يستطيع التشكيك فى أهمية مياه نهر النيل وأحقية مصر فيه، ولا يمكن التفريط في مياه نهر النيل.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، مساء الجمعة، أن قضية سد النهضة قضية شائكة ولا يستطيع أحد التحدث فيها خاصة بعد انتقالها إلى مجلس الأمن.

وتابع: "إذا وجد شيئًا من الخلل بشأن سد النهضة فالدول الثلاثة مسئولة عن هذا الخلل ولا بد من إيجاد حل واتفاق بين الدول الثلاثة مهما حدث".

وأردف: "لا أعتقد أن تكون هناك أيدٍ خفية تحاول أن تجر مصر إلى حرب بسبب سد النهضة".

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