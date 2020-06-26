فاروق الباز: لا يمكن التشكيك في أحقية مصر في مياه النيل

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى، إن لا أحد يستطيع التشكيك فى أهمية مياه نهر النيل وأحقية مصر فيه، ولا يمكن التفريط في مياه نهر النيل.وأضاف "الباز"، خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، مساء الجمعة، أن قضية سد النهضة قضية شائكة ولا يستطيع أحد التحدث فيها خاصة بعد انتقالها إلى مجلس الأمن.وتابع: "إذا وجد شيئًا من الخلل بشأن سد النهضة فالدول الثلاثة مسئولة عن هذا الخلل ولا بد من إيجاد حل واتفاق بين الدول الثلاثة مهما حدث".وأردف: "لا أعتقد أن تكون هناك أيدٍ خفية تحاول أن تجر مصر إلى حرب بسبب سد النهضة".