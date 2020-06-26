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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يسعى لاستحداث قوانين لتقييد مواقع التواصل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:32 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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عقد رجب طيب أردوغان الرئيس التركي في وقت سابق من اليوم الجمعة، اجتماعًا مع مجموعة من الشباب عبر تقنية الفيديو «كونفرانس» للإجابة على تساؤلاتهم حول عدة مواضيع، أهمها تأجيل الامتحانات إلى يوليو، ومشكلة البطالة.

وتباهى أردوغان خلال الاجتماع، بعدد متابعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "إنهم تخطوا 16 مليون متابع".

وخلال الاجتماع وجه أحد الشباب سؤالًا إلى أردوغان حول مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا "هل تحب وسائل التواصل الاجتماعي؟".

رد أردوغان: "بصفتي سياسي، لايمكنني أن أغمض عيني عن الحقائق، فاليوم، لا يمكننا تجاهل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أود أن أذكر الجميع بأنني كنت الشخص الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بواقع 16.2 مليون متابع في بلدنا".

وتساءل أردوغان: "هل سنتجاهل حقيقة أن مواقع الإنترنت التي لا تزيل المحتوى الخاطئ ولا تسمح بالتصحيح تتجاهل أيضًا قرارات المحكمة؟ يجب أن يكون لكل مواطن ومؤسستنا الحق في حماية سمعتهم في وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا مثل الحياة الحقيقية".

وشدد أردوغان على أن واجبه حماية وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعها على أرضية أخلاقية، مشيرًا إلى أنه يستعد لتأسيس بنية قانونية قوية في هذا الصدد.

ولفت موقع تركيا الآن إلى أنه تم إغلاق خاصية التعليق على البث عقب تزايد عدد الرسائل التي انهالت على أردوغان بأنه ليس هناك "تصويت أو ما شابه لك"، "سنتقابل في صناديق الاقتراع"، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبل باهر ومزيد من النجاح والطموحات.

يذكر أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلنت الأسبوع الماضي إغلاقها آلاف الحسابات المزيفة التركية التي تهدف إلى دعم الرئيس التركي أردوغان، وتستهدف الحسابات المعارضة له، بحسب ما جاء في بيان لإدارة الموقع.

على الجانب الآخر، كشف موقع «Sparktoro»، أكبر مواقع البرمجيات في العالم، عن زيف نحو 52% من متابعي حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح الموقع أن الرئيس التركي يتابعه 15 مليونًا و996 ألفًا و415 متابعًا على تويتر على حسابه الرسمي الناطق باللغة التركية، لكن 52% من متابعيه هم في الأصل حسابات مزيفة، ويبلغ عددها 8 ملايين و996 ألفًا و104 حسابات مزيفة.

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