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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف حقيقة توزيع درجات سؤال امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:20 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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علق الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله على سوشيال ميديا عن إعادة توزيع درجات سؤال القطعة بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، قائلآ: "حتى الآن لم يتخذ قرار في هذا الشأن".

وأكد حجازي، في تصريحات خاصة، أنه من المقرر عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مستشارة مادة اللغة الإنجليزية ولجنة واضعي الامتحان، صباح غد السبت، لتحديد مكان اقتباس كل جزئية في الامتحان، للاتفاق على نموذج الإجابة، كما أنه سيعقد أيضا اجتماع مع المقدرين في مختلف مقر التصحيح لاعتماد نموذج الإجابة النهائي للمادة بما يصب في صالح الطلاب.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أسئلة قطع الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، يتم اقتباسها من مرجعية دولية، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تجد تلك القطع في بعض الكتب الخارجية، محذرا من الانسياق وراء الدعاوي التي تدعو لإلغاء أسئلة قطعية الفهم وتوزيع درجاتها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا معلومات عن إعادة توزيع درجات سؤال القطعة بامتحان اللغة الإنجليزية، ما آثار جدلا بسبب وجود نفس القطعة، في أحد الملخصات الخارجية ويدعي "سينيور"، وبالتحديد صفحة رقم ٢٣٢، معتبرون أن هذا الأمر مخالف للقواعد الامتحانية.

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