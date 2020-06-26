«المصري الكوري»: فرصة كبيرة لمصر لجذب الاستثمارات بعد كورونا

أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، أن مجلس الأعمال يلعب دورًا هامًا علي مستوي دفع العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال في البلدين.وأضاف رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الكوري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تمتلك الفرصة الأكبر في جذب الاستثمارات الخارجية خلال مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، خاصة من الدول التي تبحث عن تغير وجهتها واستقرار الأسواق، بجانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية من أجل النفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومنها السوق الإفريقية.وأشار "نصير" إلى أن الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية في المنطقة بجانب الاستقرار الاقتصادي، تؤهل مصر أن تصبح مركزًا للتجارة والاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل الاهتمام المشترك من البلدين لعودة المفاوضات الخاصة بدراسة جدوى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعداد خطة للاستثمار المشترك في المجالات ذات الأولوية.