الخارجية الأمريكية للوفاق: يجب وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا

أكدت الخارجية الأمريكية أن الوفد الذي التقى حكومة الوفاق عارض كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، ودعا لحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.وقالت الخارجية الأمريكية بحسب خبر عاجل لسكاي نيوز منذ قليل،: "أكدنا لحكومة الوفاق على ضرورة ألا تخضع قوات الأمن لأي تهديد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب"وأضافت: أكدنا لحكومة الوفاق الليبية ضرورة استئناف المحادثات بشأن نزع سلاح الميليشيات