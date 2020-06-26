ريهام عبدالغفور عن «الجداوي»: أرجو الدعاء لأمي الثانية (صورة)





شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي.وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة، قائلة:"أرجوا الدعاء لأمي الثانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها داعين لها بالشفاء العاجل.وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كانت الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.وأبدت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، استياءها من الشائعات التي تطارد والدتها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلن وفاتها.‎