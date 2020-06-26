فيتنام: جائحة كورونا أضاعت سنوات من المكاسب الاقتصادية

قالت فيتنام إن جائحة فيروس كورونا المستجد، قد أضاعت سنوات من المكاسب الاقتصادية، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الـ36 لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تستضيفها هانوي افتراضيًا في ظل الجائحة.وقال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، في كلمته الافتتاحية للقمة، والتي نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية: "جائحة كورونا جرفت نجاحات السنوات الأخيرة، مهددة حياة الملايين من الناس".وذكرت الصحيفة أن زعماء جنوب شرق آسيا اجتمعوا عبر الإنترنت لحضور القمة، التي يهيمن عليها القلق أيضا بشأن تحركات بكين في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن فيتنام، الرئيس الحالي لرابطة (الآسيان)، تريد أيضا استخدام القمة لإعطاء زخم للمحادثات حول اتفاقية تجارية مترامية الأطراف تدعمها الصين.ولفتت إلى أن التركيز المباشر للكتلة المكونة من 10 أعضاء ينصب على التكاليف الباهظة لجائحة (كوفيد-19)، التي دمرت اقتصادات البلدان المعتمدة على السياحة والتصدير، مثل تايلاند وفيتنام.