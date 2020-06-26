6800 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة عن تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقد أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 7 آلاف و176 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 2 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 606 آلاف و881 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 811 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و507 إصابات في ضواحيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان أن 12 ألفًا و393 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي المتعافين إلى 368 ألفا و822 شخصًا.وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا إلى تسجيل 154 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و513 شخصًا.