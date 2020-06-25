«التضامن»: الإعلان عن شروط فتح الحضانات السبت

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم الإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في الحضانات من أجل العودة للعمل، وذلك يوم السبت المقبل، متابعة: "الشروط الآن تراجع قانونيًا وتعرض على الجمعيات الأهلية الشريكة معانا.. اللي هيقدر يلتزم بالإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين أهلًا وسهلًاط".وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها، موضحة: "مش عاوزين نعجز الحضانات ولا عاوزين نخل بأمن الأولاد".وأكدت أنه سيتم تقليص عدد ساعات العمل بالحضانات، بالإضافة إلى ضرورة توافر المواد الطبية والتعقيمية، مستكملة: "سوف نساعد الحضانات في مواد التعقيم".