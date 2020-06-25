رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا تهدف لإجراء انتخابات عادلة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة العراقية الحالية تهدف إلى إجراء انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة.وأضاف: "هناك خسارة بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ الحدودية، وهناك عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ، هم من يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ وعلى حساب الدولة، وستكون هناك حملة قريبة لإعادة الاعتبار الى المنافذ، وسنحارب أشباحا".وأوضح أن "الأموال هي ملك للشعب العراقي وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إراداتهم على حساب المصلحة العامة، وسنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات ونقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره".