وائل جسار سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة

أعلن المركزالعربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن اختياره للفنان اللبناني وائل جسار، ليكون سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدي المركز العربي الأوروبي لعام 2020؛ تقديرًا لجهوده السامية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي والفني، وذلك عقب ترشيحه من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز وموافقة أعضاء لجنة التحكيم والاختيارفي 17 دولة.وذكر المركز، في بيانه أن وائل جسار يحظى بتقدير كبيرفي المجتمع العربي؛ لما قدمه من أعمال فنية وإنسانية واجتماعية متميزة وباعتباره من أفضل الشخصيات في عالم الفن على الساحة العربية ممَن كان لهم تأثير إيجابي على المجتمعين اللبناني والعربي بأثرهما.