مقترح برلماني لإنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال العائدين من الخارج

توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيرتي الهجرة والتخطيط، لإنشاء شركة قابضة للمصريين العائدين من الخارج لاستثمار أموالهم في مصر.وقالت النائبة، في مقترحها: "يمثل المصريون العائدون من الخارج قيمة لا يمكن تجاهلها خاصة إذا تم استغلال العوائد المادية التي يحققونها في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، حيث أن من بينهم رجال أعمال وأصحاب مشرروعات كبرى في الدول العائدين منها، وبالتالي لا بد من إجراء دراسات وبحوث حول سبُل دمجها وتوفير فرص عمل لها في مصر".وأشارت "الشبراوي" إلى ضرورة الاستفادة من طاقات المصريين العائدين من الخارج، وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد، وتشجيعهم علي إقامة المزيد من المشروعات الخاصة بهم مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.وأوضحت "نائبة المصريين في الخارج"، أهمية أن تسعى الحكومة إلى جذب رءوس أموال المصريين العائدين من الخارج، وعقد ندوات معهم، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بجميع المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، وعرض التسهيلات المقدمة لهم من جانب الحكومة.كما أوضحت أن إنشاء شركة قابضة للعائدين من الخارج لأستثمار أموالهم في مصر، ستكون بمثابة وعاء آمن لاستثمار أموالهم، بعيدًا عن المخاطر، وسيساهم في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.