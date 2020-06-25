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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: لن نسمح لأحد بتهديدنا ونرفض المغامرات الخارجية

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:56 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
منار أحمد
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أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ضرورة سعي حكومته على ضبط الحدود الخارجية للبلاد، موضحا أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق.

وحسب تقرير قناة "العربية" الإخبارية، أشار الكاظمي، إلى رفض المغامرات الخارجية في البلاد، بعد أن أحيت الحكومة الأسبوع الماضي، الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على الرغم من التهديدات المتعددة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة من قبل بعض حسابات تابعة لفصائل موالية لإيران، فضلًا عن "هجمات الكاتيوشا" المستمرة في استهداف قواعد تستقبل قوات أمريكية.

وكرر الكاظمي، تمسكه بتنفيذ خطط الإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكدًا رفضه الخضوع لأي ابتزاز- حسب تعبيره-.

وكان الكاظمي، تعرض لحملة انتقادات من قبل بعض الفصائل العراقية المحسوبة على إيران، قبيل تكليفه، وبعده، إذ وصفه عدد من تلك الفصائل بالمقرب من واشنطن، في حين ذهب البعض الآخر إلى حد تخوينه.

في المقابل، تمسك رئيس الحكومة الجديد، في خطاب تكليفه، بالحفاظ على سيادة البلاد، وأكد في حينه أن "السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق".

كما شدد على أن "العراق للعراقيين وقراره بيد أبنائه".

وفي وقت لاحق، أشار الكاظمي، إلى تمسكه بتمتين العلاقة مع دول الخليج، وأكد وزير خارجيته، فؤاد حسين، أن من أولويات السياسة الخارجية للحكومة توسيع التعاون مع دول الخليج.

وأشار الكاظمي، إلى أن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة.

وأكد أن الحكومة ستطلق قريبا حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق، ويرفض المغامرات الخارجية.

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