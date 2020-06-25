ما بين «الابتسامة والقلق».. طلاب الثانوية على أبواب لجان «الإنجليزي»

بابتسامة علت وجوه البعض اصطاف طلاب الثانوية العامة بمدرسة عمرو بن العاص بنين مصر القديمة على أبواب اللجان في ثاني يوم من أيام امتحانات في انتظار دخول اللجان لتأدية امتحان اللغة الإنجليزية.وظهر حرص قوات الأمن على اصطفافهم مع مراعاة المسافات الآمنة بين كل طالب وآخر، وذلك اتباعا لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على الطالب استخدام المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها، لافتة إلى أن الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها، مشددة على ضرورة أن يتأكد الطالب من ترقيم الأسئلة تصاعديا ومن عدد كراسة الامتحان فهى مسئولية الطالب.وأوضحت الوزارة، بالنسبة للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة، موضحة أنه عند اختيار الإجابة الصحيحة فى الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط.وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحان يتكون من 48 سؤالا موزعة فى 28 صفحة ومخصص للامتحان 50 درجة، و3 ساعات زمن الامتحان، موضحة أن الامتحان سيكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية ويراعى المستويات المختلفة للطلاب كما أنه يتضمن بعض الأسئلة للطالب المتميز وأيضا أجزاء للفهم والاستذكار.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.