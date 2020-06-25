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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد قرار فتح السينما.. تعرف على أحدث الأفلام فى دور العرض

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:01 ص
أفلام 2020
أفلام 2020
سارة ساويرس
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أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى استئناف عدد من الأنشطة الحيوية، أبرزها عودة العروض السينمائية، بداية من يوم السبت المقبل، مؤكدًا على أن العودة ستكون بنسبة إشغال لا تتعدى 25% في كل شاشة سينما.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من أحدث الأفلام التى من المقرر عرضها فى السينما خلال الفترة المقبلة.

فيلم بنات ثانوي

يتناول الفيلم قصة مجموعة من الفتيات فى فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية، والفيلم من إخراج محمود كامل، وﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة، وبطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

فيلم مش أنا

تم إطلاق بوستر مبدئي للفيلم بعد ساعات من صدور قرار فتح السينما، ويأتى الفيلم بطولة النجم تامر حسني والنجمة حلا شيحة، ومن المتوقع منافسته لأفلام الفترة المقبلة فى عدد كبير من السينمات فى مصر.

فيلم رأس السنة

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر، ويظهر الفيلم قصة مجموعة من الأغنياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يواجه أبطال العمل العديد من المواقف والأزمات الصعبة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد صقر، وسكريبت سما كتكت، وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد حفظي، والعمل بطولة إياد نصار، علي قاسم، أحمد مالك، إنجي المقدم، بسمة، شيرين رضا.

فيلم العارف

أيضًا من الأفلام التى تم الإعلان عنها مؤخرًا لعرضها قريبا، عبر صفحات الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو بطولة الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، وعدد كبير من النجوم.

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