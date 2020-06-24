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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: الإعلام القطري يحرض على العنف والطائفية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:08 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب، الصادر اليوم، أن الحكومة القطرية بذلت جهودا غير كافية لمحاربة المحتوى الإعلامي الذي يحض على العنف.

وكشف تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب، أن هناك محتوى إعلامي قطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف وجب وقفه، وذلك وفق قناة "العربية".

فيما أشار تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب إلى أن السعودية تجعل من مكافحة الإرهاب أولوية أمنية عليا، وتتمتع بأطر قانونية ومؤسسية عالية الكفاءة لمحاربة التطرف.

وكشف تقرير الخارجية الأمريكية عن أن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين حاولا بسط نفوذهما في اليمن بسبب الفراغ الأمني الناشئ من محاولات مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران للقفز على السلطة.

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