حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 24 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: الخوف يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، ذلك يدفعك حتمًا إلى التردّد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان.عاطفيًا: اتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.صحيًا: تقتنع أخيرًا ما وصلت إليه من وضع صحي متردّ سببه الإهمال والاستهتار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.