ضبط طالب أعلن تسريب امتحانات الثانوية مقابل 100 جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طالب بمرحلة الثانوي الزراعى، قام بإدارة جروب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على الهواتف المحمولة بعنوان "تسريب امتحان ثالثة ثانوى 2020".ووقام الطالب، خلال الجروب بالترويج لتسريب امتحانات ثالثة ثانوى نظير مبلغ 100 جنيه للمادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتهم وغلق الجروب.