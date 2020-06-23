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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«مريض نفسي».. حقيقة بصق مصاب بكورونا على مواطنين بالمنصورة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:47 م
أطباء في العزل
أطباء في العزل
مريم جبل
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لمواطن يبص على المواطنين في مدينة المنصورة بالدقهلية، بعد أن ادعى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته، وتبين أنه مسجل جنائيا، وأكدت زوجته أنه يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وباصطحابه للمستشفى لإجراء فحوصات كورونا تبين عدم إصابته بالفيروس، وأنه يعاني من أعراض الإنفلونزا الموسمية، وتم التنبيه على أهليته بحسن رعايته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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