نشوب حريق في غرفة بمحكمة 6 أكتوبر

كشفت وزارة العدل عن تفاصيل اندلاع حريق بغرفة تابعة لإدارة التنفيذ بالدور الرابع بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.وأوضحت وزارة العدل أنه تمت السيطرة على الحريق ولم تحدث أي إصابات، مشيرة إلى تشكيل لجنة لفحص وحصر التلفيات مع إخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.