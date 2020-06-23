وزير الأوقاف: ندرس السماح بصلاة الجنازة في المساجد بشرط التزام المواطنين

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم إدارج صلاة الجنازة في الفتح الجزئي للمساجد، قائلًا: "عاوزين ربنا يكرمنا ونسمح بكل الصلوات ساعدونا بالانضباط".وأضاف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصلين في حال التزامهم بالقواعد الصحية وعلامات التباعد سيساعدون الوزارة في السماح بصلاة الجنازة، متابعا: "لو الناس التزمت بقواعد هنكمل إجراءات الفتح.. ولكن في حال عدم الالتزام سيكون من حق الإمام غلق المسجد".وتابع أن ما يحدث الآن في صالح المواطنين وما نطلبه هو الالتزام، مستكملا: "في حال تم السماح بصلاة الجنازة فلن تكون في أوقات الفرائض الخمسة، وسوف نحدد لها أوقات معينة"، معلقا: "اللي هيرجع كل حاجة حكمنا على الانضباط".