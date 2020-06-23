رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:46 م
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
قفزت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في حوالي ثمانية أعوام مدفوعة بضعف في الدولار الأمريكي وإجراءات للتحفيز النقدي من بنوك مركزية حول العالم وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1765.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% لتبلغ عند التسوية 1782 دولارًا للأوقية.

وقال إدوارد ميير المحلل في (إي دي اند إف مان كابيتال ماركتس): "تسونامي التحفيز القادم من كل مكان ليس فقط تضخميا، بل أنه أيضا يرسم صورة أضعف للاقتصاد ويجعل الذهب يبدو مغريا".

وسجل المعدن الأصفر مكاسب بحوالي 16% هذا العام مدعوما بإجراءات تحفيزية عالمية بالنظر إلى أن المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدًا، يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات.

وهبط مؤشر الدولار 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل الذهب ِأرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وجاءت مكاسب الذهب رغم صعود أسواق الأسهم بدعم من بيانات اقتصادية مشجعة وبعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا يزال ساريا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.28 % 1943.50 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.7 % إلى 827.87 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 17.91 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«سيد وعزيزة».. 30 عامًا من العشق على بحر إسكندرية

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

محمد جبريل: فرح بجائزة الدولة.. ولا أنظر خلفي (حوار)

هل زادت مبيعات النشر الإلكتروني في ظل كورونا؟.. ناشرون يجيبون

«جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث».. إصدار جديد للتنسيق الحضارى

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندى» بالعربية