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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني عن طلب تحديد مواعيد غلق المحال: «الخير في البكور» (فيديو)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:21 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
أحلام عبدالرحمن
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قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب ناقش فكرة تحديد موعد دائم لغلق المحال العامة بغض النظر عن أزمة كورونا، باستثناء بعض المناطق السياحية.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النمط السائد هو الفتح على مدار الـ24 ساعة ونطالب حاليا بدراسة فكرة التوقيت المحدد لغلق المحلات على مدار السنة بعد انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا سعادته لاستجابة الحكومة لفكرة البرلمان.

وعن أسباب البرلمان، في التوجه لغلق المحال، قال السجيني: «ربنا علمنا الخير في البكور، وجعلنا لباسا وجعلنا النهار معاشا، الهدف نعلم المجتمع يبدأ يومه مبكرا بكل نشاط وتركيز، وبالنسبة للوضع الاقتصادي تقليل استهلاك الكهرباء وتجعل المجتمع منضبطا».

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