حبس لاعب المصرى بتهمة الشروع فى القتل

أصدر المستشار أحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، قرارًا قبل قليل، بحبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد باندلاع مشاجرة في منطقة الموقف الجديد تفيد بطعن شخص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان المشاجرة، وتبين أن محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ونجل رجل الأعمال حمد عيد، نشبت مشاجرة بينه وبين "بدران مجدي"، بسبب خلافات مالية بينهما، وقام اللاعب بطعن المجني عليه، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.