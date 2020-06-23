حازم الجندي: عودة الحياة الاقتصادية ستخفف العبء عن ملايين المواطنين

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن حزمة القرارات الحكومية المعلنة اليوم بحاجة للمتابعة المستمرة من جانب المسئولين وكافة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها.



وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات ومد فترات العمل بالمراكز التجارية، يحيي آمال ملايين المواطنين في كسب لقمة العيش ويعيد لهم مصدر دخلهم بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر كاملة خاصة بالنسبة للمقاهي.



وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى ضرورة مراقبة عمل المقاهي على وجه التحديد بشكل مستمر للتأكد من تطبيق إجراءات الحكومة والالتزام بحظر تقديم الشيشة والعمل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لها وهو ما يصعب ضبطه بالنسبة للمقاهي.



وشدد المهندس حازم الجندي، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الحماية الكاملة المعلنة من الحكومة وخاصة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.



وأوضح أن إعادة التشغيل الجزئي لهذه الأنشطة على وجه التحديد مرحلة مؤقتة وفي حالة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والحماية سيتم زيادة نسب الإشغال تدريجيًا حتى العودة للوضع الطبيعي.