«مدبولي»: 50% من إصابات كورونا في القاهرة الكبرى

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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة كانت تعي جيّدًا وجود منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الفترة الحالية والسابقة، وأيضًا تصاعد نسب الوفيات، ولكن حتى الآن لا زالت الإصابات في نطاق قدرتنا.وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أنَّ الدولة المصرية تسعى بكل جهدها للعبور من جائحة كورونا بأقل خسائر ممكنة بين المواطنين.وتابع: «اتخذنا العديد من القرارات منها فتح 360 مستشفى لاستقبال مصابي كورونا، بالإضافة للمستشفيات الجامعية، وبدأنا في تجهيز المستشفيات الميدانية، لكن لا زلنا قادرين حتى الآن على استقبال الحالات».وأوضح مدبولي أن الأرقام تشير إلى أن 50% من مصابي كورونا من سكان محافظات القاهرة الكبرى، وأيضًا 60% من الوفيات من تلك المحافظات.