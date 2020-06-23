«مدبولي»: أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال أسبوع

وطمأن "مدبولي" المواطنين قائلا: "كافة الأدوية متاحة، وكافة المواد الخام متاحة وأزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال أسبوع على أقصى تقدير".





ولفت إلى أن فيروس كورونا سيظل متوطنا وعلينا التعايش معه، مؤكدا أن هناك قطاعات تضررت وكان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة.



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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من الطبيعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد أن يحدث تكالب على بعض الأدوية التي يمكن أن تسهم في العلاج من الفيروس.وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي، أن شركات الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء تعمل على مدار 24 ساعة، وما يتم إنتاجه في أسبوع كان يتم استهلاكه في الأوضاع الطبيعية خلال 3 أشهر على الأقل.