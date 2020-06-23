مدبولي: تغيب وعدم انتظام الأطقم الطبية في بعض المستشفيات





اقرأ ايضا





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نجدد الشكر والتقدير للأطقم الطبية في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن هناك تغيبا وعدم انتظام من الأطقم الطبية في بعض المستشفيات مما أدى إلى حدوث تفاقم للإصابات.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، أن دور الأطقم الطبية يعد دورا مقدسا لهم لما يقومون به في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة أننا في مرحلة شديدة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.