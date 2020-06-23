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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متنزهات طوكيو تعيد فتح أبوابها أول يوليو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:15 ص
متنزهات طوكيو
متنزهات طوكيو
وكالات
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سيعيد متنزها "ديزني" في مدينة طوكيو اليابانية فتح أبوابهما في الأول من يوليو بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حسبما قال المشغلون الثلاثاء فيما تعود اليابان إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، بما في ذلك إعادة فتح الحدائق الترفيهية وإطلاق الرياضات المحترفة.

وقالت إدارة المتنزهات اليابانية إن المتنزهين سيستقبلان عددا محدودا من الزوار الذين اشتروا تذاكر حجزت عبر الإنترنت مسبقا كما سيفرضان إجراءات تباعد اجتماعي صارمة واستخدام الكمامات مع التحقق أيضا من درجات حرارة الزوار.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت مجموعة من مشغلي المتنزهات اليابانية، إرشادات حول طريقة العمل بأمان تحت تهديد الفيروس.

ومن بين تلك الإرشادات، الطلب من الباحثين عن الإثارة "الامتناع عن الصراخ" عند صعودهم إلى الألعاب الجريئة مثل القطارات الافعوانية.

وقد أعلنت متنزهات أخرى بما في ذلك في كاليفورنيا وباريس، موعد إعادة افتتاحها، كما استأنف ديزني لاند في شنغهاي نشاطاته في مايو.

وأغلقت منتزهات ديزني في طوكيو في أواخر شهر فبراير بعدما اجتاح الوباء العالم.

ويأتي أكثر من 30 مليون زائر إلى المتنزهين اليابانيين كل عام، وهما من بين الوجهات الأكثر شعبية للسياح الذين يزورون طوكيو.

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