دراسة تحدد العوامل الاجتماعية والسلوكية الأكثر ارتباطًا بالموت

يرتبط التدخين والطلاق وتعاطي الكحول بأقرب صلة بالوفاة من أصل 57 عاملًا اجتماعيًا وسلوكيًا تم تحليلها في بحث نُشر اليوم في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.وقامت دراسة حديثة بتحليل بيانات السمح التى تم جمعها من 13،611 بالغًا في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2008، وحددت العوامل التي تنطبق على أولئك الذين ماتوا بين عامي 2008 و2014.وقال إيلي بوترمان، الأستاذ المساعد في كلية علم الحركة فى جامعة كولومبيا البريطانية في كندا: "ظل متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة في حالة ركود لمدة ثلاثة عقود بالنسبة للدول الصناعية الأخرى، مما أثار تساؤلات حول العوامل التي قد تساهم.. دائمًا ما تكون العوامل البيولوجية والحالات الطبية على رأس القائمة، لذلك استبعدت هذه الدراسة عن عمد أولئك لصالح العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسلوكية.. وجاءت البيانات من دراسة الصحة والتقاعد الأمريكية الممثلة على الصعيد الوطني، والتي تراوحت أعمار المشاركين فيها من 50 إلى 104، بمتوسط عمر 69.3.لم تكشف هذه الدراسات الاستقصائية عن كل محنة محتملة - لم تتم معالجة انعدام الأمن الغذائي أو إساءة المعاملة المنزلية.