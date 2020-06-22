وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

توفي رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، إثر إصابته بأزمة قلبية عقب تعرضه لوعكة صحية بعد امتحان اللغة العربية.وأفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بقنا، بوفاة "ع. م. ا، 55 سنة"، رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، بأزمة قلبية حادة، عقب تعرضه لوعكة صحية بعد انتهاء لجنة امتحان اللغة العربية أمس الأحد، وتم تسليم جثمان رئيس اللجنة إلى أسرته بمحافظة الأقصر.يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا ومراكزها التسعة، لهذا العام يبلغ 17 ألفًا و821 طالبًا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبًا وفقًا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.