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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة أمريكية جديدة: عقار هيدروكسى كلوروكين غير مفيد لمرضى كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:42 م
عقار هيدروكسي كلوروكين
عقار هيدروكسي كلوروكين
وكالات
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ذكرت دراسة جديدة أجراها معهد الصحة الوطني الأمريكي، أن عقار هيدروكس كلوروكين المضاد للملاريا، غير مفيد في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوقف معهد الصحة الوطني التجارب السريرية على استخدام هذا العقار في علاج فيروس كوفيد-19 بعد أن قرر مجلس البيانات ومراقبة السلامة التابع للمعهد أنه غير مفيد وغير مضر لمرضى "كوفيد-19".

وأوصى مجلس البيانات ومراقبة السلامة المعهد الوطني لأمراض القلب والرئة والدم، التابع لمعهد الصحة الوطني بوقف التجارب السريرية على العقار وهو ما حدث على الفور.

وبحسب المعهد، فإن الدراسة شملت مجموعة من مرضى "كوفيد-19" وتم إعطاؤهم جرعات علاجية من عقار هيدروكسي كلوروكين، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى من المرضى أقراصا بدون فاعلية خلال نفس الفترة، ولم تظهر اختلافات كبيرة في نتيجة التجربة بين المجموعتين.

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