استشاري نقل دولي: 175 مليار جنيه تكلفة المشروع القومي للطرق (فيديو)

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن مصر أقامت ثمانية محاور على النيل، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ 8000 كيلو من الطرق من إجمالي المحاور التي تم إنشاؤها في مصر.وأضاف الدكتور عماد الدين نبيل، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن تكلفة المشروع القومي للطرق قد وصلت إلى 175 مليار جنيه، موضحا أن ذلك المشروع جعل مصر تقفز إلى مرتبة عالية جدا في هذا المجال.وأكد أن هناك 38 محورا للنيل الآن، حتى يستطيع الشخص الانتقال من الشرق إلى الغرب وتسهيل الطريق إليه، لافتًا إلى أن هناك 100 كيلو إضافة على الشبكة.