رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بدء امتحان الفقه لطلاب «الأدبى والعلوم الإسلامية الأزهرية » (صور)

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:36 ص
امتحان الفقه 7
امتحان الفقه 7
أميرة العناني - تصوير شروق السيد
طباعة
بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا طلاب القسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية لطلاب الثانوية الأزهرية، أولى امتحاناتهم في مادة الفقه للعام الدراسي 2019 - 2020م.

وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي فيما بينهم.

ومن جانبه أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602، وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأوضح "عباس" أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبًا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.
امتحان الفقه
امتحان الفقه
امتحان الفقه
بدء امتحان الفقه لطلاب «الأدبى والعلوم الإسلامية الأزهرية » (صور)
امتحان الفقه
امتحان الفقه
امتحان الفقه
بدء امتحان الفقه لطلاب «الأدبى والعلوم الإسلامية الأزهرية » (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة «ماما سناء» تحيل 3 أطباء بينهم مدير مستشفى مبرة كفر الدوار للنيابة

بعد غيابه.. نادر شوقي يكشف موقف رمضان صبحي من "المسحة"

غش جماعي بامتحانات الثانوية.. و«التعليم»: جار التحقيق

وزير التعليم: أسلوب جديد لمواجهة تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان

الصور

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الحمير أكثر من الأغنياء.. غرائب وطرائف مصر وقت الحملة الفرنسية

كانت ترتدى ملابس مكشوفة.. كيف نجت سعاد حسنى من علقة ساخنة؟

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

نجم الساعة

طلّقت 7 مرات والأخير «بهدلني»: سهير رمزي تحكي عن زيجاتها

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كندا تحقق في نفوق عشرات الجراء المهرّبة من أوكرانيا

غدًا.. اليوم الدولي للأرامل فى ظل تزايد أعدادهن بسبب كورونا

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
كعكة الانتصار.. وفتاوى التعافي!
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
المزيد

الثقافة

ضمن مبادرة «الثقافة».. بدء عرض أفلام منحة الشباب «أونلاين» غدا (فيديو)

قصائد من الحجر.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «أونلاين»

عرض فيلم «طريق طويل» ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك».. غدًا

مجلة «الفيلم» تقدم دراسات عن المجلات السينمائية فى العالم