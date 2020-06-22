بدء امتحان الفقه لطلاب «الأدبى والعلوم الإسلامية الأزهرية » (صور)

بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا طلاب القسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية لطلاب الثانوية الأزهرية، أولى امتحاناتهم في مادة الفقه للعام الدراسي 2019 - 2020م.وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي فيما بينهم.ومن جانبه أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602، وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.وأوضح "عباس" أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبًا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.