الإحصاء: 477 مليون دولار واردات الأدوية خلال أشهر كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة تراجعت لـ 477 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 671.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 194.7 مليون دولار خلال عام.كما أظهر جهاز الإحصاء، تراجع واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة إلى حدود 78.9 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقابل 84.2 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه بانخفاض بلغت قيمته 5.2 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي واردات مصر من دول العالم قد انخفض لـ 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 20.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، بتراجع قدره 4 مليار دولار خلال عام.