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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكى تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكى بمشهد من «أضحك الصورة تطلع حلوة»

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:31 م
منى زكي
منى زكي
حسن أمين
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استرجعت الفنانة منى زكي ذكرياتها مع النجم الراحل أحمد زكي بمشهد لهما من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لعيد الأب حيث كانت تجسد دور ابنته خلال الفيلم.

ونشرت منى زكي صورة لها من الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة بكلام عن المشهد قائلة: "21 يونيو عيد الأب.. أول يوم روحتي فيه الحضانة انا اللي وصلتك.. أولى اعدادي وأولى ثانوي والنهاردة أولى كلية.. بس اسمعي دي أخر مرة هاجي فيها مش هاجي تاني غير لما تبقى الدكتورة تهاني سيد غريب يالا يا حبيبتي اتكلي على الله علشان ما تتأخريش".

وفي سياق مختلف، تستعد منى زكي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم والتي تشارك فيه رفقة الفنان محمد ممدوح.

وكان العمل من المقرر أن يتم عرضه في رمضان الماضي، ولكن توقف بعد تصوير ما يقرب من 6 حلقات فقط ومع ضغط الوقت وانتشار فيروس كورونا تم تأجيل المسلسل للعام التالي، ليتم تصويره دون الوقوع تحت عامل ضغط الوقت.
منى زكى تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكى بمشهد من «أضحك الصورة تطلع حلوة»
منى زكى تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكى بمشهد من «أضحك الصورة تطلع حلوة»

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