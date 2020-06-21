منى زكى تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكى بمشهد من «أضحك الصورة تطلع حلوة»

استرجعت الفنانة منى زكي ذكرياتها مع النجم الراحل أحمد زكي بمشهد لهما من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لعيد الأب حيث كانت تجسد دور ابنته خلال الفيلم.ونشرت منى زكي صورة لها من الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة بكلام عن المشهد قائلة: "21 يونيو عيد الأب.. أول يوم روحتي فيه الحضانة انا اللي وصلتك.. أولى اعدادي وأولى ثانوي والنهاردة أولى كلية.. بس اسمعي دي أخر مرة هاجي فيها مش هاجي تاني غير لما تبقى الدكتورة تهاني سيد غريب يالا يا حبيبتي اتكلي على الله علشان ما تتأخريش".وفي سياق مختلف، تستعد منى زكي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم والتي تشارك فيه رفقة الفنان محمد ممدوح.وكان العمل من المقرر أن يتم عرضه في رمضان الماضي، ولكن توقف بعد تصوير ما يقرب من 6 حلقات فقط ومع ضغط الوقت وانتشار فيروس كورونا تم تأجيل المسلسل للعام التالي، ليتم تصويره دون الوقوع تحت عامل ضغط الوقت.