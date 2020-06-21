تعليق شيرين عبدالوهاب على امتحانات الثانوية العامة

تحدثت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن طلاب الثانوية العامة، داعية لهم بالتوفيق في ظل تواجدهم في اللجان هذه الفترة، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.وعلقت شيرين ودعت لجمهورها ممن يقومون بالامتحان هذه الفترة وقالت: "بتمنى النجاح والتوفيق لكل طلبة الثانوية العامة، ربنا ييسر لكم كل صعب ويفرحكم أنتم وأهاليكم".ومن جانب آخر، تستعد شيرين هذه الفترة لتسجيل أكثر من عمل غنائي، ستقوم بطرحه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في الاستوديو الخاص بها بمنزلها رفقة عدد من صناع أعمالها الفنية وزوجها حسام حبيب.وكانت شيرين قد تعرضت لخبر مفاده انفصالها عن حسام حبيب لكنها كثيرًا ما قامت بنفي الخبر من خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله بصحبة زوجها في منزلهما وهما يقومان بالغناء معًا.وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.يذكر أنه يؤدي 652 ألفا و289 طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية.