المغرب يستأنف الطيران الداخلي ويخفف القيود 24 يونيو

قالت الحكومة المغربية اليوم الأحد: إنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارا من 24 يونيو.وذكرت الحكومة في بيان، أن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل "السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية" باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.وأضاف البيان أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.وأغلقت السلطات المساجد منذ بدء فرض القيود يوم 20 مارس ومدت حالة الطوارئ حتى العاشر من يوليو.