طالب بالثانوية العامة: «امتحان العربي ماخرجش من اللي مذاكرينه»

بعد خروج الطلاب من لجان الامتحان ظهرت على العديد منهم علامات الرضا عن مستوى امتحان اللغة العربية في ظل ترديدهم عبارات "سهل جدا وما خرجش من اللي مذاكرينه".وقال الطالب إسماعيل مرسي بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين: لم أكن أتوقع سهولة الاختبار بهذا الحد، مؤكدا أنه ظل أياما يعيش بحالة رعب خوفا من عدم تمكنه الإجابة على الاختبار بالإجابات النموذجية، لأنه اعتاد دائما ذلك، إلا أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا وحالة الرعب التي تمكنت من والديه خوفا عليه من خطر الإصابة كان له بالغ الأثر في زيادة خوفه عن الأعوام السابقة من اجتياز الاختبارات إلا أن القلق قلت حدته بعد اجتيازه امتحان اللغة العربية الذي جاء كبداية مبشرة، على حد قوله.ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية، اليوم، ما يقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياه- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.كما يتم تسليم الطلاب بوكليت مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، ليتم الإجابة عليهم بالمنازل، وتسليمه وفق الجدول المعد للتسليم.يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم 56 ألفا 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 34مليون و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).