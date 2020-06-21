الأمن يمنع تواجد أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية في الأقصر (صور)

منعت قوات تأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، تواجد أولياء أمور الطلاب أمام أبواب اللجان، وذلك للعمل على تهيئة المناخ المناسب للطلاب حتى يتمكنوا من الإجابة على أسئلة الامتحان في هدوء تام.وشهد محيط مدرسة الأقصر الثانوية بنات بمنطقة وسط المدينة، والتي استقبلت 480 طالبة موزعين على 60 لجنة بداخل المدرسة، توافد من أولياء الأمور الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم، كما أن البعض منهم حاول التواجد بالقرب من مقر اللجنة لحين انتهاء الامتحان.من جانبه أوضح الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرف عمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة، لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، كما أنه حرص على التأكد على تشغيل بوابات التعقيم أمام أبواب اللجان.وقال إن رؤساء مجالس المدن كانوا قد أجروا عدة جولات بالمدارس استهدفت التأكد من الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والاستعدادات اللازمة باللجان، وتمام جاهزيتها لاستقبال امتحانات الطلاب والتأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس، تناول التأكد على تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من أقنعة وقفازات طبية، وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والمراقبين، وكذلك التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.