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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:50 ص
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد لجنة
مطروح: ياسمين شعيب
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة مطروح الثانوية الأزهرية المشتركة، للاطمئنان على طلاب الثانوية الأزهرية أثناء أدائهم مادة الفقه والذي يستمر لمدة ساعتين فترة واحدة وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية بأزهر مطروح، إن عدد طلاب الثانوية الأزهرية الذين يؤدون الامتحانات بلغ 523 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة في 7 لجان "مرسى مطروح، سيوةن السلوم، براني، النجيلة، الجفيرة، الحمام".

وأعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 20192020، موضحًا أنَّ عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
محافظ مطروح يتفقد لجنة
محافظ مطروح يتفقد لجنة
محافظ مطروح يتفقد لجنة
محافظ مطروح يتفقد لجنة
محافظ مطروح يتفقد لجنة
محافظ مطروح يتفقد لجنة

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