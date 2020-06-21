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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:43 ص
نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية يتفقد لجان
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
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حرص الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، على الاطمئنان على انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات والتأكد من عملية التعقيم والإجراءات المتبعة لتأمين أداء الطلاب للامتحانات.

وتفقد نائب المحافظ، صباح اليوم، لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحلة، وشدد على ضرورة تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان والمرور على بوابات التعقيم وإجراء الكشف على درجات الحرارة واستلام الكمامات وأدوات التعقيم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كاجراء احترازي للوقايه من فيروس كورونا.

وأنهت محافظة الغربية استعداداها لاستقبال طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 34 ألفا و780 طالبا وطالبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك بوابات التعقيم الذاتي وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين.

نائب محافظ الغربية يتفقد لجان
نائب محافظ الغربية يتفقد لجان
نائب محافظ الغربية يتفقد لجان
نائب محافظ الغربية يتفقد لجان

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