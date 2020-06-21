طالبة تؤدي امتحان الثانوية العامة على «ترولي» في بورسعيد (صور)

أدت الطالبة أميرة وليد السيد المليجي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة روفيدا الأنصاري في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة العربية على "ترولي" بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء، وذلك كونها مصابة إصابة بالغة تعيقها عن الجلوس.ونقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف فرع بورسعيد، برئاسة الدكتور حسين كساب، الطالبة من منزلها إلى لجنة مدرسة فاطمة الزهراء لأداء الامتحان، كونها تعاني من ورم عظمي غير حميد أسفل الفخذ الأيسر والركبة، مع تآكل في الركبة وكسر بالفخذ الأيسر، مما يجعلها تعاني من صعوبة في الجلوس والحركة.ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ببورسعيد 5434 طالبا وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالبا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.