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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قياس الحرارة وتعقيم الأيدي لطالبات الثانوية الأزهرية قبل الامتحان (صور)

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:21 ص
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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بدأت طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في دخول اللجان لأداء الامتحان الخاص باليوم الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في ظل ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

والتزمت الإدارة بالتعليمات حيث يتم قياس حرارة الطالبات والمراقبين قبل الدخول، إضافة إلى وضع جل مطهر وكحول لكل الطالبات قبل الدخول حفاظا عليهن.

والتزمت الطالبات بارتداء الكمامة الطبية، وبعضهن بالقفازات للحفاظ على سلامتهن وسلامة المحيطين في ظل هذه الظروف التي تحدث لأول مرة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية الأزهرية مادة الفقه لشعبة العلمي بالدور الأول، بأسئلة من داخل المقرر.

وحرص الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على زيارة بعض مقرات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، للوقوف على تجهيز اللجان وتطهيرها، قبل انطلاق عملية الامتحانات بساعات، للاطمئنان على جاهزيتها.

وقال الشيخ علي خليل إن هذا العام هو عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وكذلك الاستعدادت هذا العام استثنائية وموائمة لهذا الظرف الطارئ.

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