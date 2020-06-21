طالبتان ترتديان الواقيات كاملة قبل امتحانات الثانوية العامة بمطروح

حرصت الطالبتان رحمة شعيب ومسعودة علي، على ارتداء الواقيات الشخصية الكاملة قبل دخول لجنة مدرسة باحثة البادية بمحافظة مطروح لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك لحمايتهم من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وسط تشديدات أمنية مكثفة.وتوافد طلاب الصف الثالث الثانوي بمطروح علي اللجان الامتحانية لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية والتي تستمر لمدة 3 ساعات وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان واجراءات احترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان إعلامي سابق، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 لجان على مستوى المحافظة 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام، ولجنة بكل من الضبعة وبراني، وسيوة، والسلوم"، مع وجود 10 بوابات تعقيم إليكترونية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1838 طالبا وطالبة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.