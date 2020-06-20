برلمانى: بند الصحة زاد 48% على موازنة العام الماضي (فيديو)

قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، إن موازنة 2020 تختلف عن السنوات الماضية سواء في شكلها أو توصيتها، مضيفًا: "موازنة صعب على حكومة أو مجلس نواب إنه يعملها".وأضاف عمر، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، أن جائحة كورونا أثرت على الدولة وعلى إيراداتها، موضحًا أنهم نظروا للموازنة بشكل مختلف خصوصًا أنه لا يوجد أي تاريخ بشأن انتهاء فيروس كورونا.وأوضح أن بند الصحة زاد 48% عن موازنة العام الماضي، وهى أعلى زيادة على مدار السنوات الماضية، منوهًا إلى أن وصوا بمليار جنيه للطب الوقائي في وزارة الصحة لشراء جميع ما يلزم؛ للحفاظ على جيش مصر الأبيض.وأكد أن الدعم والمرتبات لم تمسهما الدولة، مؤكدًا أنهما كما هما، لافتًا إلى أن بند المرتبات سيصل إلى 335 مليار جنيه رغم الظروف الحالية، كما أن العلاوات سيتم صرفها في 1 يوليو المقبل، مشددًا على أن هناك توصيات لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لو استمرت أزمة فيروس كورونا.