برلمانى: بند الصحة زاد 48% على موازنة العام الماضي (فيديو)
السبت 20/يونيو/2020 - 10:32 م
رباب الأهوانيطباعة
قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، إن موازنة 2020 تختلف عن السنوات الماضية سواء في شكلها أو توصيتها، مضيفًا: "موازنة صعب على حكومة أو مجلس نواب إنه يعملها".
وأضاف عمر، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، أن جائحة كورونا أثرت على الدولة وعلى إيراداتها، موضحًا أنهم نظروا للموازنة بشكل مختلف خصوصًا أنه لا يوجد أي تاريخ بشأن انتهاء فيروس كورونا.
وأوضح أن بند الصحة زاد 48% عن موازنة العام الماضي، وهى أعلى زيادة على مدار السنوات الماضية، منوهًا إلى أن وصوا بمليار جنيه للطب الوقائي في وزارة الصحة لشراء جميع ما يلزم؛ للحفاظ على جيش مصر الأبيض.
وأكد أن الدعم والمرتبات لم تمسهما الدولة، مؤكدًا أنهما كما هما، لافتًا إلى أن بند المرتبات سيصل إلى 335 مليار جنيه رغم الظروف الحالية، كما أن العلاوات سيتم صرفها في 1 يوليو المقبل، مشددًا على أن هناك توصيات لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لو استمرت أزمة فيروس كورونا.
وأضاف عمر، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، أن جائحة كورونا أثرت على الدولة وعلى إيراداتها، موضحًا أنهم نظروا للموازنة بشكل مختلف خصوصًا أنه لا يوجد أي تاريخ بشأن انتهاء فيروس كورونا.
وأوضح أن بند الصحة زاد 48% عن موازنة العام الماضي، وهى أعلى زيادة على مدار السنوات الماضية، منوهًا إلى أن وصوا بمليار جنيه للطب الوقائي في وزارة الصحة لشراء جميع ما يلزم؛ للحفاظ على جيش مصر الأبيض.
وأكد أن الدعم والمرتبات لم تمسهما الدولة، مؤكدًا أنهما كما هما، لافتًا إلى أن بند المرتبات سيصل إلى 335 مليار جنيه رغم الظروف الحالية، كما أن العلاوات سيتم صرفها في 1 يوليو المقبل، مشددًا على أن هناك توصيات لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لو استمرت أزمة فيروس كورونا.